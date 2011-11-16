Richter Alexander Hold
Folge 60: Die Schlammschlacht
45 Min.Folge vom 16.11.2011Ab 12
Ines Schilling betreibt eine renommierte Bar. Doch seit sie sich mit ihrem Noch-Ehemann eine Schlammschlacht in der Presse liefert, geht es auch mit dem Lokal bergab. Hat sie deshalb ihrer reichen Freundin 11.000 Euro gestohlen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1