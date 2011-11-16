Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Schlammschlacht

SAT.1Staffel 10Folge 60vom 16.11.2011
Die Schlammschlacht

Die SchlammschlachtJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 60: Die Schlammschlacht

45 Min.Folge vom 16.11.2011Ab 12

Ines Schilling betreibt eine renommierte Bar. Doch seit sie sich mit ihrem Noch-Ehemann eine Schlammschlacht in der Presse liefert, geht es auch mit dem Lokal bergab. Hat sie deshalb ihrer reichen Freundin 11.000 Euro gestohlen?

