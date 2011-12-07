Allein mit sechs KindernJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 74: Allein mit sechs Kindern
45 Min.Folge vom 07.12.2011Ab 12
Jörg Biesel zieht seit dem Tod seiner Frau seine sechs Kinder alleine groß. Nun soll der Witwer seine Schwiegermutter beraubt haben, weil sie ihn nicht finanziell unterstützen wollte.
