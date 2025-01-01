Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Kinderwagen wechsle dich

SAT.1Staffel 12Folge 2064
Folge 2064: Kinderwagen wechsle dich

44 Min.Ab 12

Das letzte, was Jutta von ihrer Stiefschwester hört, sind wüste Beschimpfungen - dann geht sie auch schon mit dem Messer auf sie los. Ist der jahrelange Streit zwischen den beiden nun endgültig eskaliert? Oder wollte Carina Jutta lediglich davon abhalten, hinter ihr streng gehütetes Geheimnis zu kommen? Doch auch Jutta hat genügend Gründe, um zu lügen - schließlich hasst sie Carina, weil die ihr den Ehemann ausgespannt hat ...

