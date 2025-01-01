Richterin Barbara Salesch
Folge 2064: Kinderwagen wechsle dich
44 Min.Ab 12
Das letzte, was Jutta von ihrer Stiefschwester hört, sind wüste Beschimpfungen - dann geht sie auch schon mit dem Messer auf sie los. Ist der jahrelange Streit zwischen den beiden nun endgültig eskaliert? Oder wollte Carina Jutta lediglich davon abhalten, hinter ihr streng gehütetes Geheimnis zu kommen? Doch auch Jutta hat genügend Gründe, um zu lügen - schließlich hasst sie Carina, weil die ihr den Ehemann ausgespannt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1