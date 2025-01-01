Richterin Barbara Salesch
Folge 2065: Rapunzels Rache
44 Min.Ab 12
Als ihr Vater eine neue Frau kennenlernt, beginnt für die 16-jährige Nora ein Albtraum. Angeblich sperrt Diana den Teenager regelmäßig in sein Zimmer ein und schlägt auch mal zu. Als dann die Wohnung in Flammen steht und Nora sich in letzter Minute über den Balkon retten kann, steht für sie fest: Diana wollte sie umbringen! Denkt sie sich diese Geschichte aus, um die ungeliebte Frau loszuwerden? Oder verbirgt Diana hinter ihrer Sauberfrau-Fassade wirklich ein dunkles Geheimnis?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1