Aufzug im Streitfall nicht benutzenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2076: Aufzug im Streitfall nicht benutzen
44 Min.Ab 12
Tanja kommt bei einem tragischen Unfall ums Leben - sie wurde in einen Aufzugschacht gesperrt und ermordet. Handelt es sich bei den Tätern tatsächlich um ihren 17-jährigen Sohn Mirko und dessen Freund Jannik? Schon seit Langem terrorisieren die beiden skrupellosen Jugendlichen das gesamte Mietshaus und bringen dabei die Nachbarn in tödliche Gefahr. Doch würden sie so weit gehen, jemanden umzubringen - noch dazu Mirkos eigene Mutter?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1