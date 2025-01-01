Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Aufzug im Streitfall nicht benutzen

SAT.1Staffel 12Folge 2076
Aufzug im Streitfall nicht benutzen

44 Min.Ab 12

Tanja kommt bei einem tragischen Unfall ums Leben - sie wurde in einen Aufzugschacht gesperrt und ermordet. Handelt es sich bei den Tätern tatsächlich um ihren 17-jährigen Sohn Mirko und dessen Freund Jannik? Schon seit Langem terrorisieren die beiden skrupellosen Jugendlichen das gesamte Mietshaus und bringen dabei die Nachbarn in tödliche Gefahr. Doch würden sie so weit gehen, jemanden umzubringen - noch dazu Mirkos eigene Mutter?

