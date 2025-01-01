Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2088
44 Min.Ab 12

"Ich habe ein allerletztes Geschenk für dich!" An diese Worte denkt das bildhübsche Model Lara, als sie Opfer eines grausamen Säureanschlags wird. Hat ihr Freund Tobias ihr tatsächlich das Gesicht verätzt, weil sie mit ihm Schluss gemacht hat? Laras Mutter glaubt fest an Tobias' Unschuld. Aber wer wollte die 19-Jährige dann für immer entstellen?

