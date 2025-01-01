Richterin Barbara Salesch
Folge 2111: Das 10. Kind
43 Min.Ab 12
Trouble in der XXL-Familie! Der achtjährige Justin soll seinen fünfjährigen Bruder Dustin mit dem Auto angefahren und schwer verletzt haben. Jetzt müssen sich die Eltern von neun Kindern vor Gericht verantworten, weil sie in der fraglichen Zeit anscheinend Sex hatten, statt sich um ihre Jüngsten zu kümmern. Für Nachbarin Anke steht definitiv fest: Die Schmeisers vernachlässigen ihre Kinder und sind nur scharf aufs Kindergeld!
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
