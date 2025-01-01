Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2122
44 Min.Ab 12

Anne ist völlig schockiert, als sie erfährt, dass sich ihr 19-jähriger Sohn Lukas in seine 42-jährige Patentante verliebt hat. Anne ist davon überzeugt, dass ihre ehemals beste Freundin Lukas nur ausnutzt, weil sie unbedingt noch ein Kind will. Hat Anne Sabine angegriffen und brutal verletzt, um zu verhindern, dass sie mit Lukas schläft? Und wie stehen Sabines Noch-Ehemann und ihr 18-jähriger Sohn zu der Affäre?

