Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Zurück zu dir!

SAT.1Staffel 12Folge 2128
Zurück zu dir!

Zurück zu dir!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2128: Zurück zu dir!

44 Min.Ab 12

Tina ist nach zwei Jahren Wachkoma wieder zurück im Leben und muss erkennen, dass ihre große Liebe Julian eine neue Freundin hat. Doch Tina will um Julian kämpfen und ist überglücklich, als er mit Jasmin eine Beziehungspause einlegt. Doch dann wird Tina vor ihrer Haustür angeschossen und überlebt nur knapp! Wollte Jasmin ihre Rivalin loswerden? Oder gibt es einen Zusammenhang mit dem damaligen Unfall, durch den Tina ins Koma fiel? Und: Welche Frau liebt Julian jetzt wirklich?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen