Richterin Barbara Salesch
Folge 2130: Der Kampf einer Mutter
44 Min.Ab 12
Als bei Antje und ihrem griechischen Ehemann Alexandros immer häufiger die Fetzen fliegen, flüchtet die verzweifelte Mutter mit ihrer Tochter zurück nach Deutschland. Doch die griechischen Behörden machen ihr einen Strich durch die Rechnung: Laut Gesetz hat Antje ihre Tochter entführt. Als plötzlich Alexandros vor ihrer Tür steht und seine Tochter wiederholen will, soll Antje ihn brutal niedergeschlagen haben. Oder hat er alles nur erfunden, um sich an seiner Ex-Frau zu rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
