Richterin Barbara Salesch
Folge 2318: Hexenkeller
44 Min.Ab 12
Sybille (65) will ihrem 40-jährigen Sohn Friedrich, der noch bei ihr lebt, die Beziehung mit der vierfachen Mutter Maya (38) verbieten. Als Sybille erfährt, dass Friedrich hinter ihrem Rücken Maya zu sich nach Hause eingeladen hat, will sie das verhindern. Doch bevor es dazu kommt, wird Sybille ein Sack über den Kopf gestülpt, sie wird gefesselt und im Heizungskeller eingeschlossen. Wollte Maya Sybille aus dem Weg räumen, um sich ungestört mit Friedrich zu treffen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
