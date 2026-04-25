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Saïd und Anna

Saïd und Anna: Wir haben geöffnet

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 25.04.2026
Saïd und Anna: Wir haben geöffnet

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Saïd und Anna

Folge 1: Saïd und Anna: Wir haben geöffnet

7 Min.Folge vom 25.04.2026

Saïd und Anna spielen Kaufladen mit alten Spielsachen. Als Saïds Eltern kurz wegmüssen und den Laden schließen, entscheiden sich die Kinder, das Geschäft selbst weiterzuführen. Denn es macht viel mehr Spaß, ein wirklicher Verkäufer zu sein, als nur einen zu spielen! Ein Geschäftsmann bringt seinen Koffer mit einem kaputten Rad in die Werkstatt. Jeder Versuch der Kinder, diesen zu reparieren, geht allerdings schief. Vielleicht können die alten Spielsachen weiterhelfen? Bildquelle: ORF/Incredible Film/

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