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Saïd und Anna

Saïd und Anna: Bumerang

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 30.04.2026
Saïd und Anna: Bumerang

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Saïd und Anna

Folge 9: Saïd und Anna: Bumerang

7 Min.Folge vom 30.04.2026

Als ein Mädchen mit einem kaputten Bumerang in den Repair Shop kommt, sind Saïd und Anna mächtig beeindruckt. Sie wollen auch etwas finden, das beim Werfen zurückkommt und versuchen es mit einer Banane und einem Geo-Dreieck, aber nichts davon funktioniert. Saïd und Anna fällt auf, dass ein Kleiderbügel fast die gleiche Form wie ein Bumerang hat. Aber als Saïd diesen wirft, passiert ein Missgeschick. Bildquelle: ORF/Incredible Film/

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