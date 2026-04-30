Saïd und Anna: BumerangJetzt kostenlos streamen
Saïd und Anna
Folge 9: Saïd und Anna: Bumerang
7 Min.Folge vom 30.04.2026
Als ein Mädchen mit einem kaputten Bumerang in den Repair Shop kommt, sind Saïd und Anna mächtig beeindruckt. Sie wollen auch etwas finden, das beim Werfen zurückkommt und versuchen es mit einer Banane und einem Geo-Dreieck, aber nichts davon funktioniert. Saïd und Anna fällt auf, dass ein Kleiderbügel fast die gleiche Form wie ein Bumerang hat. Aber als Saïd diesen wirft, passiert ein Missgeschick. Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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