Saïd und Anna: HündchenJetzt kostenlos streamen
Saïd und Anna
Folge 3: Saïd und Anna: Hündchen
7 Min.Folge vom 27.04.2026
Saïd hilft seinem Vater bei der Reparatur einer Rosenkranz-Kette. Anna erfährt, dass man mit der Kette betet. Anna und Saïd entschließen sich also, um einen Welpen zu beten. Alles, was sie daraufhin finden, ist aber nur eine Pelzmütze. Die Rosenkranz-Kette scheint nicht zu funktionieren. Als sich jedoch herausstellt, dass die Mütze schon verzweifelt von einer Kundin vermisst wird, erfüllt sich der Wunsch der Kinder in gewisser Weise doch noch. Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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