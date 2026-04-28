Saïd und Anna: RennautoJetzt kostenlos streamen
Saïd und Anna
Folge 6: Saïd und Anna: Rennauto
7 Min.Folge vom 28.04.2026
Saïds Mutter hat ein ferngesteuertes Rennauto repariert. Sie erlaubt Saïd und Anna eine kurze Probefahrt. Saïd fährt zuerst, während Anna einen Hindernisparcours baut. Als Anna auch eine Runde drehen will, kann Said nicht von der Fernbedienung lassen. Beim Gezerre gerät das Auto außer Kontrolle und zerschellt. Die Zeit bis zur Abholung des Autos tickt und Saïd und Anna müssen ihren Streit beiseitelegen, um das Rennauto zu reparieren. Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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