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Saïd und Anna

Saïd und Anna: Rennauto

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 28.04.2026
Saïd und Anna: Rennauto

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Saïd und Anna

Folge 6: Saïd und Anna: Rennauto

7 Min.Folge vom 28.04.2026

Saïds Mutter hat ein ferngesteuertes Rennauto repariert. Sie erlaubt Saïd und Anna eine kurze Probefahrt. Saïd fährt zuerst, während Anna einen Hindernisparcours baut. Als Anna auch eine Runde drehen will, kann Said nicht von der Fernbedienung lassen. Beim Gezerre gerät das Auto außer Kontrolle und zerschellt. Die Zeit bis zur Abholung des Autos tickt und Saïd und Anna müssen ihren Streit beiseitelegen, um das Rennauto zu reparieren. Bildquelle: ORF/Incredible Film/

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