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Saïd und Anna

Saïd und Anna: Grabbelkiste

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 02.05.2026
Saïd und Anna: Grabbelkiste

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Saïd und Anna

Folge 12: Saïd und Anna: Grabbelkiste

7 Min.Folge vom 02.05.2026

Saïd will seiner Mutter alte Spielsachen mitgeben, die sie beim Flohmarkt verkaufen kann. Aber die kaputten Dinge möchte sie nicht mitnehmen. Saïd und Anna lassen sich also etwas anderes einfallen: Sie veranstalten mit den kaputten Spielsachen einen eigenen Flohmarkt. Mit dem verdienten Geld wollen sie ein großes Eis kaufen. Doch als ihre Kunden bemerken, dass die Gegenstände kaputt sind, verlangen sie ihr Geld zurück. Bildquelle: ORF/Incredible Film

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