Saïd und Anna
Folge 10: Saïd und Anna: Roboter
7 Min.Folge vom 30.04.2026
Saïd und Anna stellen sich das Leben als Roboter vor. Sie basteln sich Roboterkostüme aus Pappkarton und bewegen sich und reden wie echte Roboter. Als eine Kundin die beiden nicht ernst nimmt, wird es Zeit zu beweisen, dass Saïd und Anna mit ihren Roboterfähigkeiten nützlich sein können - ob die Kundin will oder nicht. Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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