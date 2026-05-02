Saïd und Anna
Folge 11: Saïd und Anna: Blau
7 Min.Folge vom 02.05.2026
Saïd und Anna wollen die Wand ihrer selbstgebauten Hütte streichen. Saïds Vater gibt ihnen die Farbe "Fliegenblau", von der noch Reste übrig sind. Was ist das für eine Farbe? Zieht sie Fliegen an? Saïd und Anna wollen das nicht, also beschließen sie, den Repair Shop von allen blauen Dingen zu befreien. Sogar die Fenster des Hauses decken sie wegen des blauen Himmels ab. Aber soll man einen köstlichen Kuchen auch besser entsorgen, nur weil er blau ist? Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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