Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Saïd und Anna

Saïd und Anna: Blau

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 02.05.2026
Saïd und Anna: Blau

Saïd und Anna: BlauJetzt kostenlos streamen

Saïd und Anna

Folge 11: Saïd und Anna: Blau

7 Min.Folge vom 02.05.2026

Saïd und Anna wollen die Wand ihrer selbstgebauten Hütte streichen. Saïds Vater gibt ihnen die Farbe "Fliegenblau", von der noch Reste übrig sind. Was ist das für eine Farbe? Zieht sie Fliegen an? Saïd und Anna wollen das nicht, also beschließen sie, den Repair Shop von allen blauen Dingen zu befreien. Sogar die Fenster des Hauses decken sie wegen des blauen Himmels ab. Aber soll man einen köstlichen Kuchen auch besser entsorgen, nur weil er blau ist? Bildquelle: ORF/Incredible Film/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Saïd und Anna
ORF Kids
Saïd und Anna

Saïd und Anna

Alle 1 Staffeln und Folgen