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Saïd und Anna

Saïd und Anna: Discokugel

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 05.05.2026
Saïd und Anna: Discokugel

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Saïd und Anna

Folge 16: Saïd und Anna: Discokugel

7 Min.Folge vom 05.05.2026

Saïd ist wütend auf Anna, weil sie seinen neuen Ball kaputtgemacht hat. Saïd will nicht mehr mit ihr spielen und hat sich auf der Toilette eingeschlossen. Anna versucht alles Mögliche, um ihr Missgeschick wiedergutzumachen, aber Saïd will davon nichts wissen. Ob sich die beiden wieder vertragen können? Bildquelle: ORF/Incredible Film/

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