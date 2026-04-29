Saïd und Anna: Die VaseJetzt kostenlos streamen
Saïd und Anna
Folge 8: Saïd und Anna: Die Vase
7 Min.Folge vom 29.04.2026
Saïds Vater lässt eine besondere Vase fallen. Während er denkt, dass sie nicht mehr zu reparieren sei, sind Saïd und Anna anderer Meinung - ist doch wie ein Puzzle, oder? Mit Sekundenkleber machen sich die beiden an die Arbeit, bis plötzlich Annas Haare und Saïds Pulli an der Vase kleben bleiben. Können die zwei diese Missgeschicke noch zum Guten wenden? Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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