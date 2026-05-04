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Saïd und Anna

Saïd und Anna: Alarm

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 04.05.2026
Saïd und Anna: Alarm

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Saïd und Anna

Folge 14: Saïd und Anna: Alarm

7 Min.Folge vom 04.05.2026

Ein Juwelier kommt mit einer defekten Alarmanlage in den Repair Shop. Weil Saïds Mutter sie erst am nächsten Tag reparieren kann, scherzt der Kunde, dass er einfach eine Nacht lang selbst Wache halten muss. Als Saïd das hört, macht er sich Sorgen um die Sachen im Repair Shop, denn diese sind auch sehr wertvoll. Saïd beschließt, dass er und sein Plüschhund in dieser Nacht Wache halten sollen. Aber wach bleiben ist schwerer als gedacht. Bildquelle: ORF/Incredible Film/

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