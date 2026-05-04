Saïd und Anna
Folge 14: Saïd und Anna: Alarm
7 Min.Folge vom 04.05.2026
Ein Juwelier kommt mit einer defekten Alarmanlage in den Repair Shop. Weil Saïds Mutter sie erst am nächsten Tag reparieren kann, scherzt der Kunde, dass er einfach eine Nacht lang selbst Wache halten muss. Als Saïd das hört, macht er sich Sorgen um die Sachen im Repair Shop, denn diese sind auch sehr wertvoll. Saïd beschließt, dass er und sein Plüschhund in dieser Nacht Wache halten sollen. Aber wach bleiben ist schwerer als gedacht. Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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