Saïd und Anna
Folge 4: Saïd und Anna: Hamster
7 Min.Folge vom 27.04.2026
Ein Mädchen kommt mit seinem Hamster in den Repair Shop. Das Laufrad des Kleinen quietscht so laut, dass niemand mehr schlafen kann. Saïd und Anna haben Mitleid mit dem Hamster und nehmen ihn aus dem Käfig. Aber dann bricht das Tier aus! Alle Rufe und Lockversuche haben keinen Erfolg. Werden die zwei den Hamster doch noch in seinen Käfig zurückbekommen? Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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