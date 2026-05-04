Saïd und Anna: BlindenstockJetzt kostenlos streamen
Saïd und Anna
Folge 13: Saïd und Anna: Blindenstock
7 Min.Folge vom 04.05.2026
Ein blindes Mädchen kommt in den Repair Shop, um seinen kaputten Blindenstock abzugeben. Die Kugelspitze rollt nicht mehr. Saïd und Anna sind fasziniert von dem Blindenstock und wollen ihn unbedingt ausprobieren. Ihnen fällt auf, dass sie sich mit geschlossenen Augen viel mehr auf das Riechen und Fühlen konzentrieren können. Das bringt Saïd und Anna auf eine Idee. Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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