Saïd und Anna
Folge 15: Saïd und Anna: Schnee
7 Min.Folge vom 05.05.2026
Saïd und Anna bleiben im Repair Shop. Sie finden, es ist viel zu heiß, um draußen zu spielen. Saïds Mama unterhält sich derweil mit einem Kunden, der einen weißen Pudel hat. Ein echter Schneehund, finden Saïd und Anna. Das bringt sie auf eine spezielle Idee, sich doch noch eine Abkühlung zu verschaffen. Bildquelle: ORF/Incredible Film/
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