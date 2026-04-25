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Saïd und Anna

Saïd und Anna: Patient

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 25.04.2026
Saïd und Anna: Patient

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Saïd und Anna

Folge 2: Saïd und Anna: Patient

7 Min.Folge vom 25.04.2026

Ein trauriger Junge kommt mit seinem kaputten Teddybären in den Repair Shop. Saïd und Anna finden, dass der Teddybär sofort Hilfe benötigt und nehmen die Sache selbst in die Hände, denn Saïds Vater ist noch mit einem anderen Auftrag beschäftigt. Die Kinder verarzten den verletzten Teddybären so gut es geht mit Pflastern, Nadelstichen und Verbänden. Ob sein Besitzer mit der Behandlung zufrieden sein wird? Bildquelle: ORF/Incredible Film/

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