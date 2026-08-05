SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 05.08.2026: Eine Sendung mit Durchblick
66 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Von Paketrechten, über faszinierende Aale, strenge Regeln im Freibad bis hin zu Talks über einen Millionen-Lotto-Gewinn in Italien, einen mysteriösen Todesfall und Liebeskummer bei Jugendlichen ist in dieser Sendung alles zu finden. Außerdem spricht Timon Krause über seine Fähigkeit als Mentalist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen