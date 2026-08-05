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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Eine Sendung mit Durchblick

SAT.1Folge vom 05.08.2026
Eine Sendung mit Durchblick

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 05.08.2026: Eine Sendung mit Durchblick

66 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Von Paketrechten, über faszinierende Aale, strenge Regeln im Freibad bis hin zu Talks über einen Millionen-Lotto-Gewinn in Italien, einen mysteriösen Todesfall und Liebeskummer bei Jugendlichen ist in dieser Sendung alles zu finden. Außerdem spricht Timon Krause über seine Fähigkeit als Mentalist.

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