Eine Sendung der Kontraste: Sommer der Extreme, KI-Liebe & NetzhighlightsJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 14.08.2026: Eine Sendung der Kontraste: Sommer der Extreme, KI-Liebe & Netzhighlights
58 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Volle Sendung, volle Kontraste! Wir sprechen über den Wassernotstand, den Sommer der Extreme, Rave-Kontrollen der Polizei und geniale Netzhighlights.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen