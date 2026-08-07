Ab in den Urlaub! Wichtige Themen und gute Sommerlaune zum MorgenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 07.08.2026: Ab in den Urlaub! Wichtige Themen und gute Sommerlaune zum Morgen
33 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Boschi und Marlene suchen den Sommerhit 2026, klären über Wohneigentum auf und sprechen über Kate Merlan und ihre neue Show "Dschungel Divas", neue Folge am Montag um 22:55 Uhr, nur auf SAT.1 und Joyn!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen