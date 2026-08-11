Von UFOs über Sommerferien bis hin zu StressJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 11.08.2026: Von UFOs über Sommerferien bis hin zu Stress
60 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
UFOs gelten lange als Stoff für Science-Fiction und Verschwörungstheorien. Doch immer mehr Sichtungen sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter? Außerdem: Streit um die Sommerferien und Tipps, wie sich emotionaler Stress bewältigen lässt.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen