Von Demokratie über Gehaltsunterschiede bis hin zu KinofilmenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 19.08.2026: Von Demokratie über Gehaltsunterschiede bis hin zu Kinofilmen
52 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht an - wie gefährdet ist die Demokratie? Außerdem: Was passiert, wenn Frauen mehr verdienen als ihre Partner? Und auf welche Kinofilme wir uns in diesem Jahr freuen können.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen