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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Demokratie über Gehaltsunterschiede bis hin zu Kinofilmen

SAT.1Folge vom 19.08.2026
Von Demokratie über Gehaltsunterschiede bis hin zu Kinofilmen

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 19.08.2026: Von Demokratie über Gehaltsunterschiede bis hin zu Kinofilmen

52 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht an - wie gefährdet ist die Demokratie? Außerdem: Was passiert, wenn Frauen mehr verdienen als ihre Partner? Und auf welche Kinofilme wir uns in diesem Jahr freuen können.

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