In der Sendung: Sonnenfinsternis, E-Auto Prämie, VermisstenfallJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 12.08.2026: In der Sendung: Sonnenfinsternis, E-Auto Prämie, Vermisstenfall
50 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Partielle Sonnenfinsternis: Was gibt es zu beachten und wie schützen wir unsere Augen? Außerdem: eine E-Auto-Prämie, die auch Luxus-Sportwagen finanziert und die Hintergründe zu einem Vermisstenfall.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen