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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Sonnenfinsternis, E-Auto Prämie, Vermisstenfall

SAT.1Folge vom 12.08.2026
In der Sendung: Sonnenfinsternis, E-Auto Prämie, Vermisstenfall

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 12.08.2026: In der Sendung: Sonnenfinsternis, E-Auto Prämie, Vermisstenfall

50 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Partielle Sonnenfinsternis: Was gibt es zu beachten und wie schützen wir unsere Augen? Außerdem: eine E-Auto-Prämie, die auch Luxus-Sportwagen finanziert und die Hintergründe zu einem Vermisstenfall.

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