Von Fahrrad-Werkstatt bis hin zu Overtourismus mit Peter GieselJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 20.08.2026: Von Fahrrad-Werkstatt bis hin zu Overtourismus mit Peter Giesel
49 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Volles Programm im Frühstücksfernsehen. Boschi und Alina reden über ernste Politik und Overtourism über Haustiere und Backen bis hin zur Fahrrad-Werkstatt und einem mysteriösen Vermissten-Fall.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen