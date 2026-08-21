Vorhang auf fürs Strandtuch-Musical mit Alina & BoschiJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 21.08.2026: Vorhang auf fürs Strandtuch-Musical mit Alina & Boschi
57 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Boschi & Alina präsentieren das Strandtuch-Musical. Dazu gibt es Freundschaftsrezepte, eine spektakuläre Seerettung aus der Kühlbox, Party-Chaos im Münchner Uni-Viertel und Tipps bei kaputtem Koffer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen