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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vorhang auf fürs Strandtuch-Musical mit Alina & Boschi

SAT.1Folge vom 21.08.2026
Vorhang auf fürs Strandtuch-Musical mit Alina & Boschi

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 21.08.2026: Vorhang auf fürs Strandtuch-Musical mit Alina & Boschi

57 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Boschi & Alina präsentieren das Strandtuch-Musical. Dazu gibt es Freundschaftsrezepte, eine spektakuläre Seerettung aus der Kühlbox, Party-Chaos im Münchner Uni-Viertel und Tipps bei kaputtem Koffer.

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