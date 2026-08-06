In der Sendung: Menschlichkeit, Landwirtschaft, DrohnenangriffJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 06.08.2026: In der Sendung: Menschlichkeit, Landwirtschaft, Drohnenangriff
49 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Aus einem Gipfeltraum wird ein spektakulärer Rettungseinsatz, um einen pakistanischen Hilfsträger, der um sein Leben kämpft. Außerdem: Frauen in der Landwirtschaft und ihr Einsatz gegen Vorurteile sowie ein Drohnenflug über den Leipziger Flughafen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen