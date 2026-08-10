In der Sendung: Bahn-Boni, Fake-News & Eibsee-ChaosJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 10.08.2026: In der Sendung: Bahn-Boni, Fake-News & Eibsee-Chaos
56 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Zum Start in die Woche wird es abwechslungsreich! Wir entlarven gefährliche Fake-News, diskutieren den Boni-Aufreger der Bahn, zeigen das Eibsee-Chaos und vieles mehr!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen