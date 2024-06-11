Schmatzo
Folge 263: Schmatzo: Kiwi
16 Min.Folge vom 11.06.2024
Heute wird es süß in der Schmatzoküche! Auf dem Menüplan stehen Kiwi am Stiel, Kiwi-Creme-Tartelettes, Kiwi-Gugelhupf und eine Kiwi-Bowl. Vanessa und Adrian brauchen viel Geduld, Julian und Hanna passiert ein kleines Missgeschick, und Festus und Esther spielen Alex einen Streich. Die Kiwi konnte von Anfang an punkten, aber schmecken die Kiwi-Gerichte genauso gut? Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0