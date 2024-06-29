Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Hühnersuppentopf mit Grießnockerln

ORF1Staffel 1Folge 294vom 29.06.2024
Schmatzo: Hühnersuppentopf mit Grießnockerln

Schmatzo: Hühnersuppentopf mit GrießnockerlnJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 294: Schmatzo: Hühnersuppentopf mit Grießnockerln

16 Min.Folge vom 29.06.2024

Das Thema der heutigen Folge lautet Suppen. Die Kids entscheiden sich für eine selbstgemachte Hühnersuppe mit Grießnockerln. Damit die Suppe so richtig lecker schmeckt, machen sie auch den Suppenfond selbst. Auch heute hat sich Alex ein ganz besonderes Überraschungsdessert überlegt: Es gibt karamellisierte Bananen mit Creme und gerösteten Haferflocken. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen