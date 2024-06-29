Schmatzo: Hühnersuppentopf mit GrießnockerlnJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 294: Schmatzo: Hühnersuppentopf mit Grießnockerln
16 Min.Folge vom 29.06.2024
Das Thema der heutigen Folge lautet Suppen. Die Kids entscheiden sich für eine selbstgemachte Hühnersuppe mit Grießnockerln. Damit die Suppe so richtig lecker schmeckt, machen sie auch den Suppenfond selbst. Auch heute hat sich Alex ein ganz besonderes Überraschungsdessert überlegt: Es gibt karamellisierte Bananen mit Creme und gerösteten Haferflocken. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
