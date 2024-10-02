Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Milch

ORF1Staffel 1Folge 314vom 02.10.2024
Schmatzo: Milch

Schmatzo: MilchJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 314: Schmatzo: Milch

16 Min.Folge vom 02.10.2024

Gemolken wird die Kuh, oder? Diesmal zeigt Alex Noemi und Noah das "Melken der Milch" und was man aus Milch alles machen kann. So tischen die Kids schließlich einen Cheesecake mit selbstgemachtem Frischkäse und eine frische Fruchtmolke auf. Am Basteltisch entstehen lustige Eierköpfe mit Kräuter-Haaren und bunten Gesichtern von Estelle, Nico, Elias und Joanna. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen