Folge 314: Schmatzo: Milch
16 Min.Folge vom 02.10.2024
Gemolken wird die Kuh, oder? Diesmal zeigt Alex Noemi und Noah das "Melken der Milch" und was man aus Milch alles machen kann. So tischen die Kids schließlich einen Cheesecake mit selbstgemachtem Frischkäse und eine frische Fruchtmolke auf. Am Basteltisch entstehen lustige Eierköpfe mit Kräuter-Haaren und bunten Gesichtern von Estelle, Nico, Elias und Joanna. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
