Schmatzo
Folge 360: Schmatzo: Huhn
Für Julian und Tim geht es heute ab nach Mexiko! Sie bereiten köstliche Hendl-Taco-Schälchen zu. Aviv und Helene machen Hendl-Burger. Dafür stehen ihnen allerlei Brotsorten zur Auswahl, die sie mit Salat, Tomaten, Speck und Frischkäse belegen können. Valentin und Gloriya freuen sich über ihre heutige Aufgabe: Es gibt Backhendl-Salat. Da die Kochteams heute ausschließlich mit Hühnerbrust kochen, bleiben für Alex nur die Hühnerflügel übrig. Seine asiatischen Chicken Wings kommen bei allen Kindern sehr gut an, während Valentin seinen Salat wohl alleine essen muss. Aviv und Helene überzeugen mit ihrer Brotauswahl, Julian und Tim begeistern mit ihren Hendl-Taco-Schälchen. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick