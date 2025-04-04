Schmatzo
Folge 383: Schmatzo: Schwammerl
16 Min.Folge vom 04.04.2025
Alex mochte sie früher gar nicht, doch inzwischen schmecken sie ihm sehr gut: es geht um Schwammerln. Deswegen versteht er auch, dass nicht alle Kochkids begeistert von dem Thema sind. Aber er plant sie zu überzeugen. Schließlich gibt es so viele unterschiedliche Sorten: Champignons, Shiitake-Pilze, Steinpilze, Eierschwammerln und noch mehr. Bildquelle: ORF
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