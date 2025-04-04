Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Schwammerl

ORF1Staffel 1Folge 383vom 04.04.2025
Schmatzo: Schwammerl

Schmatzo: SchwammerlJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 383: Schmatzo: Schwammerl

16 Min.Folge vom 04.04.2025

Alex mochte sie früher gar nicht, doch inzwischen schmecken sie ihm sehr gut: es geht um Schwammerln. Deswegen versteht er auch, dass nicht alle Kochkids begeistert von dem Thema sind. Aber er plant sie zu überzeugen. Schließlich gibt es so viele unterschiedliche Sorten: Champignons, Shiitake-Pilze, Steinpilze, Eierschwammerln und noch mehr. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen