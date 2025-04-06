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Schmatzo

Schmatzo: Kichererbsen

ORF1Staffel 1Folge 385vom 06.04.2025
Schmatzo: Kichererbsen

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Schmatzo

Folge 385: Schmatzo: Kichererbsen

16 Min.Folge vom 06.04.2025

Sie sind rund, lustig und gehören zu den Hülsenfrüchten: Kichererbsen! Diese sind Hauptbestandteil in "Hummus". Doch den mögen nur die wenigsten Kochkids. Alex hat sich mit dem Thema also eine besonders schwere Aufgabe ausgesucht. Ob er die Kids am Ende doch von Kichererbsen überzeugen kann? Und, was kann man überhaupt mit diesen Hülsenfrüchten kochen? Bildquelle: ORF

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