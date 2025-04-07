Schmatzo
Folge 386: Schmatzo: Würstel
16 Min.Folge vom 07.04.2025
Alex ist heute ganz komisch, denn ihm ist alles egal, oder anders gesagt, Wurst. Die Kochkids sind verwundert. Wie kann Alex denn einfach egal sein, was sie heute kochen? Ist es ihm auch gar nicht! Denn das Thema sind Würstel! Jetzt verstehen die Kochkids und sie freuen sich riesig darüber! Welche Gerichte gibt es denn mit Wurst? Bildquelle: ORF
