Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Würstel

ORF1Staffel 1Folge 386vom 07.04.2025
Schmatzo: Würstel

Schmatzo: WürstelJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 386: Schmatzo: Würstel

16 Min.Folge vom 07.04.2025

Alex ist heute ganz komisch, denn ihm ist alles egal, oder anders gesagt, Wurst. Die Kochkids sind verwundert. Wie kann Alex denn einfach egal sein, was sie heute kochen? Ist es ihm auch gar nicht! Denn das Thema sind Würstel! Jetzt verstehen die Kochkids und sie freuen sich riesig darüber! Welche Gerichte gibt es denn mit Wurst? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen