46 Min.Ab 6
Auch in der neuen Saison können sich die Stargäste sehen lassen – den Auftakt macht um 21:15 Uhr der kontroverse Comedian Oliver Pocher, der sich von Harry Prünster so manchen Deutschland-Witz gefallen lassen muss. Doch der Moderator und Sänger lässt sich nicht unterkriegen und greift furchtlos zur gefürchtetsten Witze-Kategorie: Dem Gstanzl-Witz. Ob er damit die drei Alteingesessenen Harry Prünster, Gery Seidl und Lydia Prenner-Kasper überzeugen kann?
