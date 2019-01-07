Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.01.2019 - Oliver Pocher

PULS 4Staffel 6Folge 1
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.01.2019 - Oliver Pocher

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.01.2019 - Oliver PocherJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 1: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.01.2019 - Oliver Pocher

46 Min.Ab 6

Auch in der neuen Saison können sich die Stargäste sehen lassen – den Auftakt macht um 21:15 Uhr der kontroverse Comedian Oliver Pocher, der sich von Harry Prünster so manchen Deutschland-Witz gefallen lassen muss. Doch der Moderator und Sänger lässt sich nicht unterkriegen und greift furchtlos zur gefürchtetsten Witze-Kategorie: Dem Gstanzl-Witz. Ob er damit die drei Alteingesessenen Harry Prünster, Gery Seidl und Lydia Prenner-Kasper überzeugen kann?

