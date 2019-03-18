Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 18.03.2019 - Sigrid SpörkJetzt kostenlos streamen
Doppelte Premiere bei „Sehr Witzig!?“: Kabarettistin Angelika Niedetzky schlüpft erstmals in die Rolle des Witze-Masters und begrüßt neben ihren Konkurrenten Comedian Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster auch Schauspielerin, Sängerin und Allround-Talent Sigrid Spörk bei ihrem ersten PULS 4-Stammtisch. In einer neuen Folge von „Sehr Witzig!?“ beweist die lustigste Witze-Runde der Nation, was in ihr steckt. Dass Stargast Sigrid Spörk nicht nur als Schauspielerin und Sängerin talentiert ist, beweist sie gleich von Beginn an und verrät dem Publikum in einem Beziehungswitz die fünf Geheimnisse für eine funktionierende Partnerschaft. Außerdem stellt sie den anderen Gästen die Frage, was Frauen mit Hurrikans gemeinsam haben. Witze-König Harry Prünster scheut nicht vor dem gelben Kuvert und versucht sich gemeinsam mit dem Stargast an dem gespielten Witz. Die ZuseherInnen erwartet nicht nur eine Lachmuskel-beanspruchende neue Folge von „Sehr Witzig!?“, sondern auch ein spannendes Kopf an Kopf-Rennen um den Sieg. Wer sammelt die meisten Punkte und gewinnt die neue Stammtisch-Runde?
