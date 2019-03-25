Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.03.2019 - Matze Knop & Adriana ZartlJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 12: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 25.03.2019 - Matze Knop & Adriana Zartl
46 Min.Folge vom 25.03.2019Ab 6
Matze Knopp und Adriana Zartl beim Witze-Stammtisch von "Sehr witzig!?". Neben Harry Prünster, Lydia-Prenner Kasper sorgen die beiden für so einige Schenkelklopfer und trainieren unsere Lachmuskeln auf PULS 4.
