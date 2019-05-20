Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.05.2019 - Werner BrixJetzt kostenlos streamen
Folge 19: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.05.2019 - Werner Brix
"Sehr witzig!?" wird es wieder am Montag, den 20. Mai, wenn um 21:15 Kabarettist und Schauspieler Werner Brix das PULS 4-Studio betritt. Auch Gastgeberin Angelika Niedetzky, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster nehmen wieder am Stammtisch Platz und witzeln was das Zeug hält. Ob der Stargast bei seiner Stammtisch-Premiere den Witze-Thron erklimmen kann? Außerdem nutzt Angelika Niedetzky die Chance, um den Schauspieler über sein neues Kabarett-Programm zu interviewen und der Runde das eine oder andere Schul-Geheimnis zu entlocken. Diese "Sehr Witzig!?"-Runde zeigt, was in ihr steckt: Stargast Werner Brix stellt sich dem Gstanzl-Witz und muss skurrile Begriffe zusammenreimen. Wie unter anderem die Worte "Kuhstall" oder "Thermoskanne" zusammen passen können? Bei den Konkurrenten will er auch mit einem Requisiten-Witz punkten und widmet diesen dem 20. Hochzeitstag eines Ehepaares. Angelika Niedetzky hingegen greift in einer Runde zum Publikumsjoker und bringt damit einen Zuschauer im Publikum buchstäblich zum Schweigen. Findet die Gastgeberin einen weiteren Freiwilligen oder eine weitere Freiwillige, um ihre Witze-Punkte zu sammeln? Warum Bernd die Band seine Drum-Sticks durch das Studio wirft und wer die Stammtisch-Runde gewinnt?
