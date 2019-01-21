Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 21.01.2019 - Bernhard LentschJetzt kostenlos streamen
Das lustigste Trio des Landes rund um Comedian Gery Seidl, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster empfängt diesmal Kabarettist Bernhard Lentsch am Spieltisch. Obwohl der Stargast auch als Sozialarbeiter engagiert ist, scheut er nicht davor zurück seinen Konkurrenten die Punkte streitig zu machen. Denn eines steht schnell fest: Er ist gekommen, um zu siegen. Viele Witze-Punkte soll es am Witze-Stammtisch regnen, doch dafür müssen das "Sehr Witzig"-Trio und Stargast Bernhard Lentsch tief in die Witze-Kiste greifen. Schon zu Beginn des lustigen Spieleabends stellt sich heraus, dass es ihm vor allem eine Joker-Karte angetan hat. "ich kann's besser" schreit Bernhard Lentsch aber erst, wenn es dabei möglichst viele Punkte gibt. Bei einem 10 Punkte „Frauen-Witz“ zückt er sie, um Gery Seidl auszustechen. Wer kann den Witz besser erzählen? Außerdem muss es Gery Seidl gleich zwei Mal mit dem Joker aufnehmen, denn Tränen hat Lydia Prenner-Kasper bei seinem „Requisiten-Witz“ nicht gelacht.
