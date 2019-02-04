Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.02.2019 - Albert FortellJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 5: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.02.2019 - Albert Fortell
46 Min.Folge vom 04.02.2019Ab 6
Comedian Gery Seidl, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster freuen sich auf den charmanten Schauspieler und Drehbuchautor Albert Fortell, der mit seinem trockenen Humor das gesamte Team bei "Sehr witzig!?" begeistert. Als gelernter Jurist zückt er auch gleich die „Ich kanns besser Karte“, um Gery Seidl die Punkte wegzuschnappen. Ob er damit nicht zu hoch pokert? Ob er im Endeffekt gegen die drei Profis ankommen und den „Witze-Sieg“ mit nach Hause nehmen kann?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4