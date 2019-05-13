Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.05.2019 - Lukas PlöchlJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 18: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.05.2019 - Lukas Plöchl
In einer brandneuen Folge beehrt Musiker Lukas Plöchl – auch bekannt unter seinem neuen Künstlernamen Wendja – die lustigste Witze-Runde des Landes und kämpft mit „Sehr witzig!?“-Host Angelika Niedetzky, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster um die Witze-Krone. Von Beginn an ist der Sportsgeist aller geweckt: So zückt Gastgeberin Angelika Niedetzky, nachdem Harry Prünster seinen Promille-Witz erzählt hat, gleich in der ersten Runde ihren „Ich kann's besser-Joker“ und gibt ihren Witz zum Besten. Doch dem steht Musiker Lukas Plöchl in nichts nach: Nachdem Angelika ihren Handwerker-Witz in Runde zwei erzählt hat, steht für ihn fest: „Ich kann’s besser!“ Wer kann das Publikum mehr begeistern? Der Musiker oder die Gastgeberin? Zwischen den ganzen Witzen ist natürlich auch Zeit für kurze Plaudereien: Wussten Sie etwa schon, wie Lukas Plöchl zu seinem Künstlernamen gekommen ist und welche Rolle sein Vater dabei spielt? Außerdem verrät der Rapper, was ihn zu seinem Song „Für die Liebe“ inspiriert hat. Als Musiker lässt er es sich zudem nicht nehmen, einen Gstanzl-Witz zu performen. Welche vier Wörter er dabei einbauen muss und wie der Auftritt bei seinen Mitspielern wohl ankommt?
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