Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.06.2019 - Michael BuchingerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 23: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.06.2019 - Michael Buchinger
45 Min.Folge vom 24.06.2019Ab 6
Web-Star Michael Buchinger bei "Sehr witzig!?. Es werden jedoch nicht nur die Lachmuskeln trainiert. Buchinger findet im Witze-König einen YouTube-Kollegen und spricht über seinen Erfolg im Netz als auch im Bücherregal mit seinem neuen Buch „Lange Beine, Kurze Lügen“. Wer hat am Ende die meisten Punkte? Der Stargast möchte mit einem 10-Punkte-Kinderwitz die Runde zum Lachen bringen. Ob ihm das auch gelingt? Witze-König Harry Prünster hingegen setzt auf den gespielten Witz und verlang nach dem gelben Kuvert. Unterstützung holt er sich dabei bei Buchinger, um die Szene in einer burgenländischen Greißlerei zu spielen.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
